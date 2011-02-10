Посольство передало украинской библиотеке в Москве набор книг

Во исполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича сегодня посольство Украины в Российской Федерации передало Библиотеке украинской литературы г. Москвы новую подборку украинских изданий, составленную Министерством культуры Украины.

Как сообщили УНИАН в посольстве, библиотеке были переданы книги: «Кобзар» Тараса Шевченко, «Енеїда» Ивана Котляревского, «Захар Беркут» Ивана Франко, произведения других известных украинских классиков, книги «Пізнай Україну», «Україна на карті світу», «Україна: її не можна не любити», «Під небом України», «Український слово спів» и другие.

Как подчеркнул во время церемонии передачи книг советник-посланник посольства Вячеслав Яцюк, руководство Украинского государства настроено продолжать поддержку заведения культуры Москвы, деятельность которого направлена на удовлетворение культурных, языковых и информационных потребностей украинцев России и ценителей украинского слова.

Украинский дипломат отметил, что при формировании нынешней подборки изданий особое внимание было уделено пополнению книжного фонда Библиотеки для подрастающего поколения. В частности, Библиотеке передано несколько экземпляров украинских букварей, сборника для детей «Катрусині скарби», «Наймиліше слово», «Ой радуйся, земле», «Золота скриня» и другие.

Администрация Библиотеки выразила благодарность за новый ценный подарок Украины. Как отмечали работники заведения, благодаря действенной поддержке и постоянному вниманию к деятельности Библиотеки со стороны руководства Украинского государства, на протяжении последнего времени наблюдается постоянное увеличение количества ее посетителей.