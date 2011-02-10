Украина с Индией совместно разработают оружие

Украина и Индия договорились о совместной разработке и производстве военной техники. Соответствующие переговоры прошли между индийской Организацией оборонных исследований и разработок и украинской компанией «Спецтехноэкспорт» (дочернее предприятие «Укрспецэкспорта») на выставке «Аэро Индия – 2011» в г.Бангалоре. Речь шла о возможности передачи технологий, а также совместной разработке и производстве военной техники, сообщили РБК в пресс-службе госкомпании «Укрспецэкспорт».

По результатам переговоров был подписан контракт на поставку двухтактных двигателей для проекта модернизации парка индийских БМП-2.

Как сообщил представитель украинского ОПК, во время переговоров обсуждались возможности поставок пассивных радиолокационных систем, инфракрасных постановщиков помех для защиты вертолетов и турбовинтовых самолетов от ракет с инфракрасными головками наведения, агрегатов для индийских перспективных проектов самолетов и вертолетов, моторно-трансмиссионных отделений бронетехники, танковых управляемых боеприпасов и противотанковых управляемых ракет для индийских перспективных проектов танков и БМП.

Кроме того, на выставке достигнуты договоренности о продолжении сотрудничества в части ремонта очередной партии вертолетов Ми-25/35 в интересах индийских ВВС, а также реализации проекта по ремонту блоков бортовой системы управления вооружением самолета «Копье-М».