В Египте ждут обращение Мубарака к нации

Президент Египта Хосни Мубарак выступит с обращением к нации сегодня, передает РБК.

Отметим, что данная информация поступила на фоне слухов о возможной отставке Мубарака, правящего Египтом уже 30 лет. В частности, отмечалось, что Мубарак может покинуть свой пост уже сегодня.

Косвенно эту информацию подтвердили сообщения одного из высокопоставленных лиц в Египте. По его словам, в настоящий момент обсуждается возможность передачи власти действующему вице-президенту страны Омару Сулейману.

В настоящий момент в Египте проходит экстренное заседание высшего военного командования, которое ранее пообещало демонстрантам, что их требования будут удовлетворены. Как охарактеризовал ситуацию источник в правительстве Египта, вероятность того, что Мубарак все-таки покинет свой пост, «очень высока».

В Египте с 25 января 2011 г. продолжаются массовые антиправительственные выступления. Демонстранты, принадлежащие к самым разным социальным и возрастным группам, требуют немедленной отставки Мубарака, находящегося у власти с 1981 г.