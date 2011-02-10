Янукович: Государство не должно вмешиваться в судебные дела

Государство не должно вмешиваться в судебные дела. Такое мнение выразил сегодня Президент Украины Виктор Янукович во время заседания комитета по экономическим реформам Херсонской области, сообщает пресс-служба Президента.

«Мы снимем эти проблемы. Государство не должно вмешиваться в судебные дела, оно должно создавать условия, равные для всех, а суд должен быть независимым...вот к чему мы должны стремиться», - заявил Янукович.

Он выразил убеждение, что несовершенная работа судов в Украине не только не давала возможности гражданам чувствовать себя защищенными, но и препятствовала работе инвесторов.