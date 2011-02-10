В Каире празднуют победу революции: армия поддержала демонстрантов

Командование вооруженных сил Египта не позволило Хосни Мубараку назначить своим преемником вице-президента Омара Сулеймана, передает УНИАН информацию телеканала«Аль-Джазира».

Ранее в телеобращении к нации официальный армейский представитель заявил, что военные обязуются выполнить все требования противников режима, главным из которых был уход Мубарака с поста президента.

Вместе с тем из различных источников как в самом Египте, так и в США и других странах продолжает поступать информация о том, что вечером 10 февраля президент объявит о своей отставке. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Кто именно станет преемником Мубарака, пока не ясно: по египетской конституции, власть должна быть передана спикеру парламента Фатхи Соруру, однако переговоры на этот счет все еще продолжаются.

Назначение Сорура временным главой государства может быть негативно воспринято демонстрантами, которые считают парламент нелегитимным, поскольку он был избран с многочисленными нарушениями. Из-за этого, возможно, новым руководителем страны может стать некая нейтральная фигура, устраивающая противников режима.

Тем временем сам Мубарак, по сообщению канала «Аль-Арабия», покинул столицу и вылетел в Шарм эль-Шейх.

Демонстранты, продолжающие митинговать на площади Тахрир в центре Каира, с восторгом восприняли эти новости - там не прекращается празднование победы революции.