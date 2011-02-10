ЦРУ считают, что Мубарак уйдет уже сегодня

Директор ЦРУ Леон Панетта заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что с высокой вероятностью президент Египта Хосни Мубарак объявит в четверг вечером о своей отставке.

«Существует большая вероятность того, что Мубарак может уйти в отставку уже сегодня вечером, что будет важно с точки зрения мирной передачи власти в Египте, на которую мы надеемся», - передает слова Панетта Би-би-си.

Он пояснил, что получал сообщения о том, что Мубарак может уйти со своего поста, однако никаких точных данных у него на этот счет нет. Он также не уточнил, каким образом будет произойти передача власти.

Кроме того, о вероятности отставки Хосни Мубарака заявил премьер-министр Египта Ахмед Шафик.