Индия и Пакистан возобновят переговоры

Индия и Пакистан возобновят мирные переговоры, прерванные после нападения на Мумбаи в 2008 году. Тогда власти Индии обвинили боевиков из Пакистана в нападении на город.

В совместном заявлении соседи, обладающие ядерным оружием, сообщили о том, что они договорились обсудить все проблемные вопросы, включая и территориальный спор о Кашмире, передает Би-би-си.

Министр иностранных дел Пакистана посетит Индию в июле, чтобы оценить прогресс на переговорах. По словам корреспондента Би-би-си в Дели, уровень недоверия между странами остается высоким и мирный процесс продлится долго.