В Египте армия - с народом, но оппозиция ее все равно боится

Представитель египетского оппозиционного движения «Братья-мусульмане» Эссам Эриан заявил, что опасается, что египетская армия готовит военный переворот в стране.

«Все это похоже на военный заговор. Я очень взволнован и обеспокоен. Проблема не в Президенте, проблема в режиме», - передает его слова Би-би-си.

Ранее командующий вооруженными силами в районе Каира генерал Хассан аль-Руэни обратился к оппозиции и пообещал, что «все требования будут выполнены сегодня».

До этого на заседании высшего совета вооруженных сил было принято решение «поддержать законные требования народа».