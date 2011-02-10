Безопасность на транспорте России отдали в руки ФСБ

Президент России Дмитрий Медведев поручил главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову осуществить общую координацию работы по безопасности на транспорте.

«Общую координацию работы по купированию опасности мы возлагаем на ФСБ. Я хотел бы, чтобы вы проанализировали ситуацию на крупных транспортных подразделениях с тем, чтобы методическая поддержка была оказана», - сказал Медведев на совещании по итогам посещения Киевского вокзала, передает Би-би-си.

Глава государства неожиданно приехал на вокзал с проверкой и остался недоволен увиденным. В частности, ему не понравилось отсутствие на вокзале металлоискателей и сотрудников милиции.

В ходе посещения Киевского вокзала начальник вокзала сообщил, что, помимо четырех сотрудников милиции, там работает и сотрудник ФСБ в штатском.

После посещения Киевского вокзала президент России Дмитрий Медведев поручил главе РЖД Владимиру Якунину навести порядок на железнодорожном транспорте и в течение трех дней доложить ему об этом.