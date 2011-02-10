Россияне стали существенно дружелюбней к украинцам

Почти три четверти россиян (72%), опрошенных в январе 2011 года, заявили, что относятся к Украине хорошо, хотя год назад так утверждали лишь 52% респондентов. Об этом сообщили социологи российского «Левада-Центра», передает «Зеркало недели. Украина»

В то же время, два года назад, по данным «Левада-Центра», положительно к Украине относились лишь 29% российских респондентов.

В ходе январского опроса, проведенного в 45 регионах РФ, среди россиян растет число тех, кто считает, что Украина и Россия сближаются: с 9% в 2009 году до 29% в настоящее время. Прежде всего, это жители сел (38%), обеспеченные россияне (37%) и пенсионеры (34%).

За тот же период, по данным «Левада-Центра», сократилось число россиян, утверждающих, что Украина постепенно сближается со странами Запада и отдаляется от РФ — с 46% до 21%.

Большинство участников опроса высказались за то, что Украина и Россия должны быть независимыми дружественными государствами — с отрытыми границами, без виз и таможен (66% против 55% год назад). При этом 20% считают, что отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами, с закрытыми границами (25% год назад).

Еще 13% респондентов РФ сейчас полагают, что двум странам следует объединиться в одно государство. Год назад на этом настаивали 18% опрошенных.

Говоря же о внешней политике своей страны, почти половина опрошенных россиян (49%) отметили, что у руководства страны существует продуманный курс (среди молодежи таковых 62%). Треть (31%) думает иначе (чаще подобное мнение высказывали жители Москвы — 44%).