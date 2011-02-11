В Каире протестующие добрались до президентского дворца

До двух тысяч демонстрантов в ночь на пятницу расположились у президентского дворца в Каире, намереваясь оставаться там до утра, сообщает спутниковый телеканал «Аль-Джазира». Впервые акция протеста проводится у строго охраняемого объекта.

Еще почти десять тысяч человек митингуют у здания государственного телевидения Египта и также собираются остаться на ночь. Многие протестующие по-прежнему находятся на площади Тахрир, центре протестной активности, сообщает Lenta.ru.

Напомним, телеобращение Хосни Мубарака, в котором он отказался уйти в отставку, но передал часть полномочий вице-президенту Омару Сулейману, вызвало негодование у противников президента. Дослушав речь египетского лидера, присутствующие на площади Тахрир начали потрясать ботинками и скандировать «Уходи, уходи!» и «Долой Мубарака».