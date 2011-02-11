В Казахстане правящая партия представит кандидата в президенты

Правящая Народно-демократическая партия Казахстана проводит сегодня съезд, на котором, как ожидается, состоится выдвижение кандидатуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева в президенты республики.

Пока, с момента объявления Центризбиркомом страны кампании по выдвижению кандидатов, еще ни одна из 9 официально зарегистрированных партий не представила свои заявки. О желании баллотироваться объявили лишь четыре самовыдвиженца. сообщает Радио свобода.

Внеочередные президентские выборы в Казахстане назначены на 3 апреля. Ранее Назарбаев отказался от проведения референдума по продлению своих полномочий, инициированного общественностью и поддержанного парламентом.