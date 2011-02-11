Тягнибок: Оппозицию хотят сделать террористами

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок опроверг информацию о причастности националистических сил к терактам в Макеевке. Он считает, что такая ситуация выгодна властям, прежде всего, для борьбы с оппозицией. Об этом лидер «Свободы» заявил в эфире 5 канала.

«Абсолютно полный бред в причастности представителей ВО «Свобода» и в целом националистических сил к терактам в Макеевке», - сказал политик.

«Я лично предполагаю, что это вполне может быть, специально произошли те большие и маленькие теракты», - заявил Тягнибок. Он предполагает, что это было сделано для того, чтобы показать, что «оппозиция в Украине способна делать теракты».

«Власть таким образом может получить карт-бланш для борьбы с оппозиционными силами, не как с оппозицией, а с будущими террористами», - подчеркнул Тягнибок.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель лидера донецкой областной организации ВО «Свобода» Сергей Билоблоцкий получил повестку на допрос в Управление Службы безопасности Украины в Донецкой области.