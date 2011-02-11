Мубарак останется у власти до следующих выборов

Президент Египта Хосни Мубарак в обращении к народу в четверг вечером заявил, что останется у власти до следующих президентских выборов в сентябре этого года, на которых он не будет баллотироваться вновь.

Он одновременно пообещал в ближайшее время передать часть своих полномочий вице-президенту Омару Сулейману и переписать 6 пунктов конституции страны, касающихся президентских выборов и внутренней политики. Египетский лидер также выразил сожаление в связи с гибелью людей во время продолжающихся с 25 января народных волнений, и отметил, цитата, что «он никогда не поддастся никакому давлению извне». сообщает Радио свобода.

Ранее появились многочисленные сообщения, что Мубарак в четверг объявит о немедленной отставке - после того, как командование египетской армии внезапно сделало заявление о готовности «удовлетворить все законные требования народа и оппозиции».