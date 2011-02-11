СМИ: Шуфрич может стать губернатором Ивано-Франковской области

Экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич может стать губернатором Ивано-Франковской области. Об этом сообщает «Фокус» со ссылкой на источник, близкий к Кабмину.

По информации издания, нынешний глава Ивано-Франковской областной госадминистрации Михаил Вышиванюк якобы не устраивает Банковую своей низкой популярностью в регионе. В Администрации Президента планируют назначить Вышиванюка на альтернативную должность, например, посла в одну из стран.

«Шуфрич может пойти на Франковск. Его активно лоббирует Клюев. Однако этот пока вопрос не решен, так как глава Администрации Президента Сергей Левочкин выступает против этого назначения», - сообщил изданию источник в Партии регионов.