Янукович уволил троих замминистров

Президент Украины Виктор Янукович уволил троих заместителей министров. Соответствующие указы от 10 февраля размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, Янукович уволил Ивана Гнатишина (Указ N183/2011) - с должности заместителя министра иностранных дел, Сергея Гошовского (N184/2011) - с должности заместителя министра охраны окружающей природной среды, Константина Пивоварова (N185/2011) - с должности заместителя министра регионального развития и строительства.

Причины увольнения Гошовского и Пивоварова не указаны. Гнатишин уволен, согласно «поданному им заявлению».