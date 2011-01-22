День соборности и …разъединения

22 января 2011, 21:09

Лидеры оппозиции снова зовут на Майдан. Между тем не могут договориться друг с другом.

Празднование Дня соборности в столице происходило сразу на нескольких площадках. Около 100 активистов Украинской народной партии развернули на Европейской площади государственный флаг размером 45 на 30 метров.

По утверждению лидера партии Юрия Костенко, это самый большой в Украине государственный флаг.

После митинга с участием около двух сотен сторонников УНП громадный флаг пронесли по Крещатику к майдану Независимости.

Майдан в этот день абонировала власть: там прошла акция в честь Дня соборности, организованная столичной горгосадминистрацией.

В мероприятиях участвовало около шести тысяч человек. На сцене, установленной под монументом Независимости, сменяли друг друга фольклорные коллективы из разных областей.

Между тем на Софийский площади состоялся молебен по случаю Дня соборности при участии лидеров и сторонников оппозиционных политических сил. Молебен правили две конфессии – Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

На Софийскую площадь пришли, в частности, Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Андрей Кожемякин, Наталия Королевская, Анатолий Гриценко, Вячеслав Кириленко, Николай Катеринчук, Борис Тарасюк, Тарас Стецькив. Арсений Яценюк не пришел, потому что в это же время участвовал в другой акции, организованной его «Фронтом змин» на Контрактовой площади. Недовольство участников митинга этим фактом пришлось ощутить на себе представительнице «Фронта» – члену бюро партии Лилии Гриневич, выступление которой встретили возгласами «Ганьба!».

Организаторы акции насчитали около десяти тысяч ее участников, правоохранители – втрое меньше.

Кстати, Юлия Тимошенко обвинила власть в препятствии акциям оппозиции: «Мы хорошо подготовились к этой акции, но так же хорошо к ней подготовились наши оппоненты. Видели ли вы, как во всех областях проверяли каждый автобус, когда каждую маршрутку переписывали поименно, когда проверяли, какие билеты покупают в Киевской области граждане для того, чтобы не дать им доехать на поездах до Киева». Она также отметила, что на митинге оппозиции присутствуют представители всех регионов Украины и призвала граждан к единению.

Резолюция митинга на Софийской площади содержит ряд требований к власти: провести досрочные выборы президента в соответствии с Конституцией 1996 года; денонсировать харьковские соглашения; немедленно прекратить политические репрессии против оппозиции и участников «налогового» Майдана; избрать новый работоспособный парламент; отказаться от принятия пенсионного, жилищного законодательства и других актов, ведущих к снижению социального уровня жизни в стране, а также от планов, направленных на лишение украинских крестьян земли и разграбления земельных ресурсов страны; прекратить практику предоставления преференций одной религиозной конфессии - Украинской православной церкви Московского патриархата; отстранить от должности «украинофоба» Табачника и отменить правительственные указы и распоряжения, «направленные на русификацию Украины и лишение украинцев их исторической памяти».

«Мы призываем политические партии и общественные организации к скоординированным действиям с целью формирования широкого народного движения сопротивления и начала массовых системных акций, - отмечается также в документе. - Мы призываем граждан быть готовыми стать бок о бок на Майдане и снова показать миру, что Украина есть и всегда будет».

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