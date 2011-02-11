Томенко: Азарова уволят к маю

Заместитель Председателя Верховной Рады Николай Томенко прогнозирует отставку Кабинета министров в конце весны. Об этом Николай Томенко заявил на пресс-конференции в Полтаве.

Как передает УНИАН, вице-спикер отметил, что отставкой Кабмина президент Виктор Янукович сможет преодолеть протеcтные настроения в украинском обществе.

«Недовольство населения действиями нынешней власти в Украине сейчас увеличивается. Цены растут. 90% населения против пенсионной реформы и увеличения возраста выхода на пенсию», - сказал политик.

«Возможно, президент сначала освободит только тех министров, кто ответственный за провал реформ, а всех остальных во главе с премьер-министром Николаем Азаровым - ближе к маю», - предположил Томенко.