На Ривненщине станет на 1200 милиционеров меньше

До конца 2011 года в Ривненской области будет сокращено 1200 работников органов внутренних дел. Об этом на пресс-конференции в Международном экономико-гуманитарном университете заявил начальник УМВД Украины в области Олег Сало, пишет УНИАН.

По словам Сало, сократят преимущественно представителей руководящего звена, а тем, кто останется, обещают повысить зарплату. Поэтому руководство областной милиции считает, что этот шаг не приведет к ухудшению криминогенной ситуации в области.

Глава УМВД также сообщил, что ривненские милиционеры, готовясь к Евро-2012, изучают английский язык в национальном университете «Острожская академия».

Он отметил, что больше всего претензий милицейское руководство имеет к правоохранителям Рокитновского района и города Кузнецовска.

Кроме того, Сало заявил, что участковые инспекторы неудовлетворительно борются с самогоноварением и кражами металла. Он выразил недовольство и работой патрульно-постовой службы. По его словам, добровольные народные дружины, которые сейчас возрождаются в области, часто более эффективны в борьбе с нарушениями общественного порядка, чем милицейская ППС.