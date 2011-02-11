Европейский суд по правам человека превратился в филиал ВСУ - Онопенко

На сегодняшний день деятельность Верховного Суда Украины практически парализована. Об этом в эфире ТВі заявил глава СВУ Василий Онопенко, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

«Верховный Суд это наивысшая судебная инстанция, которая могла бы на наивысшем уровне решать наиболее актуальные дела, направлять судебную практику, но в настоящий момент суд не может это делать. Мы не можем вытребовать дело для рассмотрения. Дела нам направляются только тогда, когда судьи высшего специализированного суда решают направить дело нам на рассмотрение. Это не нормально» - заявил Онопенко.

По его словам, в таких условиях граждане Украины вынуждены обращаться за правосудием в Европейский суд по правам человека.

«Людям некуда деваться, когда нет допуска в Верховный Суд, придется ехать вплоть до Европейского суда по правам человека. А там, чтобы решить дело, нужны годы. В какой-то мере он (Европейский суд по правам человека. – Ред.) стал филиалом нашего суда (ВСУ.- Ред.). Мы лишь после Европейского суда имеем право рассматривать дело, но мы не принимаем решения по сути, а лишь можем отменить решение и опять направить дело в однин из высших специализированных судов». - сообщил глава ВСУ.

Напомним, ранее глава Верховного Суда Украины Василий Онопенко заявил, что собирается в ближайшие время инициировать встречу с Президентом Украины Виктором Януковичем относительно состояния правосудия.