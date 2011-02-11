Даты президентских и парламентских выборов могут изменить - КИУ

Даты президентских и парламентских выборов еще вполне могут быть изменены. Об этом в эфире ТВі заявил глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко, сообщили «Главреду» в пресс-службе телеканала.

«Я бы не расслаблялся относительно даты парламентских выборов в 2012 году и президентских в 2015 году. Если возникнет политическая целесообразность, а уже говорят о Конституционной ассамблее, новой Конституции, а согласно с ней можно провести досрочные выборы или отсрочить их», - сказал Ченненко, добавив что «у нас появилась традиция манипулировать датами выборов, исходя из сегодняшней политической конъюнктуры».

Напомним, ранее народный депутат Украины от НУНС Юрий Ключковский сообщил, что парламентские выборы в Украине могут быть перенесены с 2012 на 2015 год путем проведения всеукраинского референдума.