РУЭ закроют, как только рассчитаются с «Газпромом»

Компания «РосУкрЭнерго» прекратит свое существование, как только продаст «Газпром экспорту» отсуженные у Украины 12,1 млрд кубометров газа. При этом «Газпром» хочет заранее забрать у нее последние доходы через кредит в размере $550 млн, пишет «Коммерсант-Украина».

В частности, в опубликованном отчете по международным стандартам финотчетности за 9 месяцев 2010 года «Газпром» сообщил, что в ноябре прошлого года заключил договор долгосрочного займа с «РосУкрЭнерго» на привлечение $550 млн до 2012 года под 3,5% годовых. Как пояснили в российской монополии, в результате продажи газа из хранилищ Украины у РУЭ появятся свободные денежные средства, часть которых до конца первого полугодия будет предоставлена «Газпрому» в виде займа «на текущие нужды». Через кредит, отметили в монополии, «Газпром» сможет быстрее получить доходы от дочерней структуры, чем через выплату дивидендов.

Источник, близкий к РУЭ, говорит, что если весь газ будет поднят из хранилищ до 15 апреля, когда заканчивается отопительный сезон, то можно будет «подвести итог и закрыть счета уже в этом году».

«В декабре было поднято 870 млн кубометров. Но в январе «Нафтогаз» поднял максимальный объем, и если такими же темпами пойдет дальше, есть шансы завершить операции в этом году», – сообщил источник.

Если же до конца апреля часть газа останется в хранилищах, это приведет к отсрочке расчетов на следующий отопительный сезон, поскольку с мая начнется обратный процесс закачки газа. Тогда ликвидацию РУЭ отложат на 2012 год.

При этом в «Газпроме» подтвердили, что «ликвидация РУЭ – один из возможных вариантов», хотя других вариантов не назвали.

«Через РУЭ пока не планируется осуществлять коммерческую деятельность, кроме завершения данной сделки. И если Фирташ не предложит ничего значительного, а пока предложений нет, все другие операции можно будет осуществлять через «Газпром сбыт Украина» или новое СП с «Нафтогазом», - сообщил собеседник издания.

В свою очередь Максим Шеин из «Брокеркредитсервис» полагает, что РУЭ должна быть закрыта, чтобы «не накладывать репутационные риски на новые совместные проекты России и Украины по газу». Глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин добавляет, что украинские совладельцы РУЭ при этом не пострадают, поскольку, как и «Газпром», получат свою долю в прибыли от продажи последнего газа трейдера.