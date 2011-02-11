Суд оставил за решеткой подозреваемого в поджоге райкома КПУ

Запорожский апелляционный суд отклонил ходатайство адвоката полтавского студента Игоря Загребельного, подозреваемого в поджоге Коммунарского райкома КПУ в Запорожье два года назад, об изменении меры пресечения с содержания под стражей, пишет УНИАН.

В качестве обоснования продления для Загребельного срока пребывания под стражей на весь период проведения следствия суд указал, что «преступление, которое он совершил, является тяжким: подожженное помещение райкома Компартии было расположено на первом этаже жилого многоэтажного дома, и могли пострадать люди».

Напомним, Игорю Загребельному инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение имущества общественно-опасным способом). В качестве наказания данная статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. Загребельный изначально был задержан в январе 2011 года в связи с делом о повреждении бюста Сталина, но в дальнейшем стал рассматриваться правоохранительными органами как основной подозреваемый в поджоге райкома КПУ в Запорожье - преступлении, совершенном в январе 2009 года.