БЮТ не даст ни одного голоса за пенсионную реформу - Кириленко

Фракция «БЮТ-Батькивщина» не будет голосовать за закон о пенсионной реформе. Об этом заявил председатель фракции Иван Кириленко в интервью Днепропетровской областной государственной телерадиокомпании, передает УНИАН.

«Я знаю точно, что наша фракция в Верховной Раде за предложенную пенсионную реформу не даст ни одного голоса. И у нас найдутся аргументы, чтобы убедить и других. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы этого не допустить», - сказал политик.

По его словам, вопреки ожиданиям, власть начала реформы не с фундаментальных вещей - экономических преобразований, а с производных.

«Власть делает Украину не для людей, а против людей. Предлагаемая пенсионная реформа сводится к поднятию пенсионного возраста, и при этом отменяются механизмы социальной защиты населения», - подчеркнул Кириленко.