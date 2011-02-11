Грач уже ищет союзников для своей партии: первая - Витренко

Народный депутат Украины Леонид Грач, ранее исключенный из КПУ, ведет активные переговоры о создании Новой компартии с представителями Соцпартии, Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) и партии «Союз левых сил» (СЛС). Об этом журналистам сообщил член оргкомитета по созданию партии Юрий Аксютин, пишет «Коммерсант Украина».

По словам Аксютин, в рамках подготовки к учредительному съезду Леонид Грач встречался с лидером ПСПУ Натальей Витренко.

«Это была партнерская встреча по согласованию определенных совместных действий, но мы не намерены растворяться друг в друге», – отметил он.

Аксютин также заявил, что в течение двух недель сторонники господина Грача определятся с окончательным названием новой политической силы: «Сейчас рассматриваются следующие предложения: Всесоюзная коммунистическая партия Украины, Ленинская компартия, Марксистско-ленинская компартия».

В свою очередь Наталья Витренко заявсообщила, что не поддерживает идею создания еще одной левой партии и пока с господином Грачом не встречалась.

«Мы разговаривали по телефону. Он спросил, можем ли мы встретиться. Я ответила: «Да, я готова встречаться». Долг Грача перед историей – сделать все, чтобы отмыть заплеванную их партией коммунистическую идею. Что касается его намерения создать новую партию, желаю ему удачи, хотя, по всей видимости, нужно создавать не новую партию, а партию объединенных левых, объединив силы, уже существующие на левом фронте. Будет желание у Леонида Грача поговорить со мной на эту тему – значит, будет разговор». - сказала лидер ПСПУ.

В то же время глава крымской республиканской организации СЛС Николай Колюка заявил, что господин Грач к нему не обращался.

«Куда нам входить, если мы накануне президентских выборов 2010 года вошли в блок «Левых и левоцентристских партий» (Компартия, СДПУ(о), партия «Справедливость», партия «Союз левых сил». - Ред.). Согласитесь, пока блок не будет распущен, входить в новую структуру несерьезно», – сказал Колюка.

Напомним, 1 февраля представители ликвидированных крымских районных и городских организаций Компартии приняли решение о создании новой коммунистической партии.