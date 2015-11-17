Стали известны победители выборов мэров еще в двух городах Украины

В Никополе (Днепропетровская область), а также Чернигове определены победители второго тура выборов мэров.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ЦИК.

Агентство уточнило, что в населенных пунктах большинство жителей поддержали и. о. городского головы Андрея Фисака и нардепа Владислава Атрошенко (оба — представители БПП).

"Первый получил поддержку 16 тыс. 900 избирателей, а его конкурент от партии УКРОП, исполнительный директор областной федерации футбола Дмитрий Бычков — 11 тыс. 823", — отметили журналисты.

Между тем в Чернигове за Атрошенко проголосовали 53 тыс. 201 житель, а за его оппонента от партии "Наш край", который является действующим мэром города, Александра Соколова — 44 тыс. 560.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.