Коммунист просит Азарова закрыть шоу Шустера (ДОКУМЕНТ)

Коммунист Евгений Царьков просит премьер-министра Николая Азарова провести проверку относительно целесообразности сотрудничества «Первого национального» и программы Савика Шустера.

Так, политик направил Азарову соответствующий депутатский запрос, пишет Украинская правда.

Царьков утверждает, что к нему поступили массовые обращения граждан «с просьбой не допустить сотрудничества государственной структуры и общенационального, единственного официального телеканала с коммерческим проектом, который ведет не гражданин Украины Савелий Шустер».

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