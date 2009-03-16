Тимошенко берется за уголь

Значительно больше Юлию Тимошенко занимают последствия мирового экономического кризиса, которые бьют и по украинской экономике. Впрочем, повод для радости у нас всех есть: по словам премьера, в феврале объемы промышленного производства выросли по сравнению с январем на 5,4%, а некоторые отрасли выросли сразу на 20%. «Несмотря на чрезвычайно сложную ситуацию в экономике страны, банковской системе страны, мы получили первые итоги динамики роста или падения разных отраслей нашей экономики», - отметила Тимошенко. Впрочем, в мире продолжается стагнация и рецессия, кризис продолжается, и сегодняшнее заседание Кабмина было посвящено тому, как локализировать кризис в отечественной угольной отрасли. В частности, Кабмин предлагает создать Государственный резерв угля, который будет наполняться «за счет покупки угольной продукции, а также из Стабилизационного фонда». Отдельный вопрос: обеспечение своевременных стабильных выплат зарплат угольщикам и повышение безопасности их труда. По окончанию открытой части Кабмина журналистов по традиции попросили покинуть зал заседаний правительства. Однако о традиционной пресс-конференции главы правительства не сообщили: уголь углем, а отвечать на закономерные вопросы о причинах тернопольского поражения Тимошенко, видимо, пока не готова…