FAZ: В Украине давят не только на оппозиционеров, но и на судей

Последние действия прокуратуры против главы Верховного Суда Украины Василия Онопенко и членов его семьи являются лишь частью большой картины под названием «Подчинение судопроизводства», а кистью при этом водит Администрация Президента, утверждает Конрад Шуллер в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье под названием «Исполнители воли президента» автор напоминает, что со времени прихода к власти год назад, Виктор Янукович осуществил несколько шагов, чтобы прибрать к рукам судебную систему: контролируемый им парламент урезал полномочия именно Верховного Суда Украины, который в 2004 году признал фальсификации на выборах в интересах Януковича и который возглавляет Онопенко; возросла роль Высшего совета юстиции, в который сразу же назначили верных президенту людей; Конституционный суд начал пересматривать свои же решения, которые не нравились президенту, а судьи, которые не выдержали давления власти, вынуждены были уйти с должностей. А возглавил Конституционный суд бывший кагэбэшник Анатолий Головин, выходец из оплота Януковича - Донецкой области, отмечает автор статьи.

Люди из Донецка - Виктор Пшонка и Ренат Кузьмин - возглавляют генпрокуратуру, которая взялась преследовать оппозиционных деятелей. «Их учреждение приказывает арестовывать членов семей неугодных судей, оппозиционных политиков, а также бывших министров, проводит допросы Юлии Тимошенко», - пишет Конрад Шуллер. В каком духе они руководят своим независимым учреждением, Виктор Пшонка недавно описал с шокирующей откровенностью: «Как генпрокурор, я принадлежу к команде, задача которой выполнять все решения президента», приводит автор статьи слова генерального прокурора.

Детальнее читайте на протяжении дня на InoZMI.