Медведев остался доволен уровнем безопасности во Внуково (ВИДЕО)

Президент РФ Дмитрий Медведев проверил сегодня, как обеспечивается безопасность в аэропорту «Внуково». В отличие от ситуации на Киевском вокзале, где он побывал накануне, в аэропорту уровень контроля его удовлетворил, пишет ИТАР-ТАСС.

«Здесь все нормально, при входе контроль осуществляется, это, безусловно, большой плюс», - сказал Медведев.

«Практически нет мест, где человек мог бы просочиться, минуя рамки металлоискателя или детекторы. В этом смысле контроль присутствует», - добавил президент.

Медведев также подчеркнул, что отлаженная работа помогает избежать очередей на входе в аэропорт.

Напомним, Дмитрий Медведев вчера, 10 февраля, раскритиковал работу по обеспечению безопасности Киевского вокзала в Москве (ВИДЕО).