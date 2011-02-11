Шуфрич не собирается возглавлять Ивано-Франковскую ОГА

Заместитель секретаря СНБО Нестор Шуфрич не намерен становиться губернатором Ивано-Франковской области. Об этом он заявил ZN.UA.

«Меня удивляют участившиеся в последнее время информационные попытки «назначить» меня руководителем уже целого ряда областей. Вот и последняя, согласно которой я якобы должен занять пост главы Ивано-Франковской администрации, не соответствует действительности», - сказал Шуфрич.

«Я с огромным уважением отношусь к Михаилу Васильевичу Вышиванюку. Мне даже сложно представить руководителя, который больше чем он знает Прикарпатье, любит и болеет за него. И чем дольше он пробудет на этом посту, тем лучше для региона», - добавил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что Нестор Шуфрич может возглавить Ивано-Франковскую ОГА.