Украина и Армения подписали Программу сотрудничества на 2011-2012 гг

Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко и министр иностранных дел Республики Армения Эдвард Налбандян подписали Программу украинско-армянского сотрудничества на 2011-2012 года, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Программу подписали сегодня, 11 февраля, в рамках официального визита главы украинского внешнеполитического ведомства в Армению.

Грищенко и Налбандян провели переговоры, во время которых обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Стороны также отметили намерения существенно активизировать двустороннее сотрудничество во всех направлениях, представляющих взаимный интерес.