Янукович хочет реформировать систему уголовной юстиции

Нужно реформировать систему уголовной юстиции и вводить европейские стандарты, которые признаны лучшими в мире. Об этом в интервью BBC сообщил Президент Виктор Янукович.

«В тех случаях, когда мы располагаем информацией, что есть давление на этих людей, мы исправляем ситуацию. Таких примеров я могу привести много, когда к нам обращались, и мы наводили порядок в этих вопросах. Безусловно, сегодня страна еще имеет остатки постсоветской системы, правоохранительная система еще не реформирована, нужно реформировать систему уголовной юстиции, надо вводить те европейские стандарты, которые признаны лучшими в мире», - сказал Янукович, отвечая на вопрос о давлении на представителей малого бизнеса, которые принимали участие в «налоговых протестах».