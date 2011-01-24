Сколько Украине дают на демократию

Желая не на словах, а на деле доказать готовность к открытию финансовых данных, в Соединенных Штатах запустили портал http://www.foreignassistance.gov. Как видно из названия, он посвящен оказанию Штатами помощи разным странам мира. Средства тратятся на семь основных направлений:

«мир и безопасность»;

«демократия, права человека и управление»;

«здоровье»;

«образование и социальные услуги»;

«экономическое развитие»;

«охрана окружающей природной среды»;

«гуманитарное развитие».

Безусловно, влияние Штатов в мире активно поддерживается также многочисленными частными фондами, корпорациями и отдельными лицам (так называемое «мягкое влияние»). Но все же размеры прямой помощи, оказываемой через Госдеп и USAID (пока на сайте доступны только эти данные), позволяют сделать весьма любопытные выводы.

Итак, общий размер помощи, которую оказывает ежегодно правительство США, согласно данным сайта, составляет около $58 млрд. (1% от общего федерального бюджета). Раздают ее по всему миру более чем 20 агентств. Непосредственно через Госдепартамент и Агентство США по международному развитию (USAID) распределяется по всему миру $37 млрд.

Для удобства пользования сайтом разработчики выложили информацию по каждой из стран на отдельной странице, снабдив ее диаграммами о расходовании средств по каждому из семи направлений. Отсюда видно, в каких странах США развивают наибольшую активность, а на кого тратят либо сущие копейки (Беларусь), либо вообще ничего (Иран).

Удобный поиск позволяет легко отыскать информацию об Украине, а также о наших ближайших соседях:

России – $68,7 млн помощи;

Беларуси – $14 млн;

Грузии – $90,1 млн;

Армении – $45,2 млн;

Молдове – $22,7 млн.

Согласно данным сайта, которые «Главреду» подтвердили в USAID в Украине, посольство США в Украине запросило на 2011 год у своего правительства сумму в размере $124 млн. Как правило, страны получают требуемое, а бывает, и больше (как Грузия в 2008-2009 гг.).

Эти 124 млн. правительство США планирует потратить на «поддержку демократической, процветающей и безопасной Украины, ПОЛНОСТЬЮ интегрированной в евроатлантическое сообщество». Похоже, Штаты не внемлют заявлениям украинской власти об отказе от вступления в НАТО и внеблоковом статусе. Немного настораживает формулировка о «полностью интегрированной» Украине, поскольку включение «по частям» означало бы неминуемый распад страны на отдельные анклавы. Нечто похожее мы уже можем наблюдать в соседней Молдове.

Тут же в абзаце, посвященном общим целям помощи, содержатся весьма нелестные пассажи в адрес официального Киева, где имеются «серьезные экономические проблемы в связи с мировым финансовым кризисом», а также повсеместная коррупция, которая ведет к раздробленности в политической среде, замедлению законодательных, судебных и рыночных реформ.

Хватит ли на ликвидацию всех этих недочетов $124 млн.? Можно сказать, что по размеру помощи мы в «середнячках», нам не угнаться за такими странами, как Афганистан ($3,9 млрд), Ирак ($729 млн), Пакистан, Израиль (по $3 млрд), Египет ($1,5 млрд) или Иордания ($682 млн).

Впрочем, начиная с 2006 года (более ранней информации на сайте нет) сумма помощи Украине растет, превышая $100 млн. Сокращение помощи наблюдалось лишь дважды – в 2007-м (к концу года правительство Януковича потеряло власть на досрочных выборах) и в 2009-м (в разгар финансового кризиса).

График №1

Общие суммы американской помощи Украине (2006-2009 гг.)

Но самое интересное – как именно американское правительство тратит в Украине деньги своих налогоплательщиков? Иначе говоря, что важнее: мир или знания, борьба с терроризмом или здоровье нации?

График № 2

Категории внешнеэкономической помощи Украине в 2011 году (согласно запросу)

Удивительно, но в Украине, декларирующей внеблоковый статус (то есть неучастие в военных конфликтах) и демократические ценности, правительство США намерено тратить основные средствана …обеспечение «мира и стабильности» - $ 44,6 млн, «развитие демократии, права человека и управление» - $28,8 млн и «экономическое развитие» — $25 млн.

Тогда как на «социалку» тратятся в разы меньшие суммы, особенно на образование - $600 тыс., гуманитарные программы - $1,3 млн и немногим более здравоохранение - $24 млн. На защиту природы – ноль.

Перекос в сторону «мира во всем мире» – отнюдь не украинский феномен. Во многих странах наблюдается аналогичная картина: на демократию, безопасность тратится больше, чем на гуманитарные цели, создавая при этом имидж США как «гаранта мирового порядка» и «борца с мировым терроризмом». Тогда как здоровый и образованный гражданин – это «головная боль» национальных правительств.

Информацию к размышлению дают также цифры в «разрезе» каждого из направлений по Украине. В частности, программа «мир и стабильность», на которую, напомним, идет основная часть средств ($44,6 млн.), содержит максимально размытое описание своей цели, как-то «создание условий и возможности для достижения мира…». Как неофициально сообщили «Главреду» вUSAID в Украине, в основном это «чернобыльские деньги». Впрочем, о том, как и куда их тратят в Украине, – чуть ниже.

График № 3

«Финансирование категории «Мир и демократия» в Украине в разные годы»

График № 4

«Мир и демократия» в Украине в 2011 году

Более конкретное представление о том, какого «мира и безопасности» еще не достает Украине дает круговая диаграмма с сайта:

Как видим, примерно поровну эти средства ($21-22 млн) идут на борьбу с оружием массового уничтожения и «операции по стабилизации и реформе сектора безопасности». Значительно меньше - $1,4 млн – на борьбу с транснациональной преступностью. И ничего – на борьбу с наркотиками, контртеррористические меры или смягчение последствий конфликтов (к счастью, таковых у нас не было).

Поскольку, как уже было отмечено выше, в Украине есть проблемы с демократией, то американцы, как всегда, спешат на помощь, жертвуя на эффективное управление $10,9 млн, на гражданское общество – $9,2 млн, на верховенство закона и права человека – $6,8 млн и, наконец, на политическую конкуренцию и достижение консенсуса – $2 млн.

График № 5

Категория «демократия, права человека и управление» в 2011 году

Причем расходы на демократию постоянно растут, хотя и не такими темпами, как критика в последних заявлениях посольства США в Украине.

Что касается программ здравоохранения и образования, то здесь то ли Украина уже достигла значительных успехов и в помощи не нуждается, то ли это – не приоритет США.

График № 6

«Программа «здравоохранение» в 2011 году»

В частности программа «здоровье» - $24 млн. – включает главным образом расходы на борьбу с ВИЧ-СПИД (70%), туберкулезом (17%), планирование семьи (8%). Увы, программа не предусматривает расходов на пандемический грипп (хотя предыдущее украинское правительство героически с ним боролось!), ни на здоровье матери и ребенка. Только отсутствие расходов на малярию можно объяснить отсутствием такой проблемы в Украине. Вся сумма, предназначенная на образование, согласно данным сайта, идет на «высшую школу».

Меньше, чем на образование, выделяется средств только на защиту окружающей природной среды – «зеро» с 2006 года, когда было выделено $1,5 млн. И с тех пор ни «фосфорная катастрофа», ни наводнения, ни другие катаклизмы не привели к возобновлению траншей.

Экономические реформы предполагают, в частности, что на финансовый сектор пойдет средств больше ($3,7 млн), чем на сельское хозяйство ($2,7 млн). На инфраструктуру - $7,6 млн, примерно столько же – на торговлю, инвестиции и финансовый сектор. В целом для страны с ВВП в $113 млрд (по данным Всемирного банка), конечно же, $25 млн экономической помощи – капля в море.

График № 7

«Категория «экономическое развитие» в 2011 году»

И, наконец, 1,3 млн гуманитарной помощи предназначены на «защиту, помощь и решения», вместо «помощи при бедствиях» и «управление миграцией».

Безусловно, помощью Госдепа дело не ограничивается. В будущем разработчики сайта обещают выложить информацию о суммах внешнеэкономической помощи, предоставляемой Департаментом труда, обороны, агрокультуры, Казначейства, Миротворческих сил, Банка экспорта-импорта США и Millenium Challenge Corporation (фонд помощи бедным странам).

Кстати, вышеуказанный Фонд на своем сайте (http://www.mcc.gov/) обнародовал скупую информацию о помощи Украине в 2006 году в размере 45 млн на борьбу с коррупцией. Средства распределялись через USAID в Украине, программа действовала до конца 2009 года. Однако новых коррупционных законов страна так и не дождалась.

В этой связи возникает животрепещущий вопрос о конкретных транзакциях, получателях и результатах в странах назначения. Однако ни США, ни USAID в Украине такой информации не раскрывают – пользователям приходится довольствоваться лишь обезличенной информацией.

Не прояснило ситуацию и обращение «Главреда» к Агенству США по международному развитию в Украине (USAID). Там сослались на сложности с предоставлением информации по каждой из 43-х программ, которые реализуются с разной скоростью. И посоветовали ознакомиться с информацией на сайте о целях программ и получателях. На что были потрачены суммы – на блокноты и ручки или на бинты и учебники – пообещали уточнить со временем и то только по конкретной программе, а не в целом. Хотя при современном развитии средств коммуникации выкладывание такой информации на сайте кажется делом пустяковым.

Известно лишь, что указанная сумма в $124 млн тратится в Украине как через USAID, так и через другие агентства, а также расходуется самим посольством, например, на образовательные цели.

И в заключение отметим также ряд «изюминок» в распределении внешнеэкономической помощи соседним странам. Например, на 2011 год запланировано $68,7 млн. на помощь России, из которых $35,2 млн. пойдут на развитие демократии. Для сравнения: президент России Дмитрий Медведев на поддержку неправительственных организаций в 2010 году выделил 1 миллиард рублей или $33млн., пишет на своем сайте блогер Иван Бегтин. То есть особого энтузиазма относительно «суверенной» демократии в России Штаты не выказывают.

График № 9

«Общие суммы американской помощи России»

На первый взгляд, непропорционально большие суммы помощи выделяются крохотной Армении ($45 млн) и Грузии ($95 млн). Кстати, 3-миллионной Армении на образование выделят в 2011 году $1,9 млн, тогда как 46-миллионной Украине – всего $600 тыс.

Пик помощи Грузии пришелся на 2008 год: после конфликта с Россией Тбилиси получил $378 млн, а в 2009-м, несмотря на кризис, - $311 млн. В 2011-м – $90 млн (или $21 на человека). В Украине, в перерасчете на население, сумма помощи составляет $2,7. Впрочем, это лишний раз доказывает важность неспокойного кавказского региона для США, которые «за ценой не постоят», когда речь идет об «экспорте демократии».

И уж совсем бедной родственницей на этом фоне выглядит Беларусь – $14 млн Удивительное совпадение: $9,6 млн пойдут на «развитие демократии» в стране, где, по данным Всемирного банка, проживает 9,6 миллионов человек. То есть по «баксу» на демократизацию каждого беларуса. Впрочем, последний разгон митинга в Минске явственно показал, что так «дешево» «батьку» не переизбрать.

График № 8

«Общие суммы американской помощи Беларуси»

В целом, несмотря на то, что сайт только начали наполнять, уровень открытости американского правительства не может не впечатлять. Особеннона фоне закрытости украинских получателей и чиновников. Хотя совершенно очевидно, что массированная публикация компрометирующих материалов Wikileaks делает абсолютно невозможным сохранение прежнего режима секретности. И незамедлительному переходу к открытому обществу альтернативы нет.