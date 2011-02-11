Кабмин поручил регионам до 1 марта разобраться с новыми тарифами

Процесс установления тарифов на услуги теплоснабжения органами местного самоуправления необходимо завершить до 1 марта. Об этом во время селекторного совещания с регионами заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий Хиврич, сообщили «Главреду» в пресс-службе Кабмина.

Хиврич сообщил, что уже подготовлен и передан на рассмотрение правительства проект Указа Президента, которым будет утверждено образование государственного регулятора – Национальной комиссии регуляции рынка коммунальных услуг. Предусмотрено, что эта комиссия будет заниматься установлением тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод.

В правительстве напомнили, что общая задолженность предприятий ТКЭ за газ за период 2000-2010 гг. достигает 9 млрд 311,6 млн грн. За отопительный сезон 2010-2011 года задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики Украины за газ составляет 4 млрд. 52,2 млн грн. Уровень расчетов - 44%. Самый низкий уровень оплаты за газ по данным на 1 февраля 2011 г. в АР Крым - 31%, Волынской, Луганской областях – 36%, Закарпатской – 28%, Киевской, Днепропетровской областях – 39% и Донецкой – 38%.