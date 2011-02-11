Янукович с помощью реформ будет бороться с коррупцией

Президент Виктор Янукович заявил, что реформы в Украине направлены на преодоление коррупции, которая пронзила практически все ветви власти. Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

«Я убежден в том, что начало любых реформ не почувствует ни один человек, ибо любые реформы сначала не несут в себе позитив ... Но главное, на что направлены украинские реформы - это, прежде всего, преодоление коррупции, которая пронзила практически все ветви власти», - заявил Президент.

Отметим, Янукович также заявил, что нужно реформировать систему уголовной юстиции и вводить европейские стандарты, которые признаны лучшими в мире.