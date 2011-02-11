Президент не боится повторения Майдана

Президент Виктор Янукович не боится повторения протестов на Майдане. Об этом он заявил в интервью Би-би-си.

По его словам, в Украине нет ограничений относительно проведения митингов в любых местах.

«Я считаю, что никаких заборов там не должно быть», - заявил Янукович.

Наличие забора он объяснил строительными роботами. На замечание, что забор там поставлен, чтобы предупредить подобные демонстрации, которые могут повлиять на его президентство, Янукович заявил, что ничего не боится.

«Я ничего не пугаюсь, мне кажется, я не похож на испуганного человека. Или вам кажется, что я похож на испуганного? Я выиграл все выборы, которые были последние 5-6 лет в государстве, в том числе и выборы 2004 года», - подчеркнул глава государства.

«Я никогда не боялся людей, я считаю, что одно дело - это демократия, которую мы должны ценить, демократия должна базироваться на верховенстве права, свободе слова, защите прав человека. А совсем другое дело - это прикрываться демократическими лозунгами, скрывая за этими лозунгами коррупцию и бюрократию», - сказал он.