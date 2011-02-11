Янукович хочет «преемственности власти» через пять лет

Президент Виктор Янукович в интервью Би-би-си заявил о важности «преемственности власти» в Украине.

На вопрос, какие изменения он сможет увидеть, вернувшись в Украину через пять лет, Янукович ответил:

«Очень важно за эти пять лет сохранить политическую стабильность - это главное условие».

«Далее очень важно, чтобы была преемственность власти, которая имела бы возможность продолжить эти реформы и выполнять наши международные обязательства перед нашими партнерами», - отметил глава государства.

По его словам, «речь идет о процессе европейской интеграции, который предопределяет некоторое реформирование» Украины.

«Поэтому через пять лет страна уже будет другой, она будет более современной, будет более приближена по стандартам к Европе, и я убежден в том, что это пойдет на пользу украинскому народу», - подчеркнул Президент.