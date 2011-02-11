Армия Египта поддержала переходной план Мубарака (ВИДЕО)

Сегодня, 11 февраля, командование вооруженных сил Египта поддержало план постепенной передачи власти, предложенный накануне президентом Хосни Мубараком, передает Радио Свобода.



В заявлении Высшего военного совета, возглавляемого министром обороны, говорится, что египетская армия выступит гарантом проведенияег честных и свободных президентских выборов.



Военные призвали участников многодневных акций протеста «вернуться к нормальной жизни».



Напомним, вчера президент Мубарак объявил о частичной передаче полномочий вице-президенту Омару Сулейману и начале конституционной реформы.



Протестующие в центре Каира продолжают требовать немедленной отставки Мубарака. На сегодня намечен их марш к президентскому дворцу.