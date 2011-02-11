Лавринович советует меньше слушать Венецианскую комиссию

Рекомендации Венецианской комиссии, которые содержат неплохо обоснованный теоретический характер, временами не имеют своего воплощения в ни одной из стран, которые входят в состав Евросоюза. Об этом журналистам заявил министр юстиции Александр Лавринович, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста.

«Не имеют такой практики вообще, однако нам рекомендуют», - отметил Лавринович, комментируя выводы Венецианской комиссии относительно судебной реформы.

Он отметил, что в выводах Комиссии с каждым годом увеличивается политическая составляющая. Это обстоятельство, по словам министра, также не может не смущать.

При этом Лавринович выразил убеждение, что практика механического монтирования в украинские законы рекомендаций, даже такой почтенной структуры как Венецианская комиссия, является порочной.

«Иногда это дает обратный желаемому эффект», - отметил он.

Напомним, ранее Венецианская комиссия посоветовала Украине продолжить политическую реформу.