Добкин уже знает, что попросит у Президента

В ходе рабочего визита Президента Виктора Януковича в Харьковскую область председатель ХОГА Михаил Добкин планирует обсудить с ним вопросы строительства метро, ремонта дорог и возмещения НДС для предприятий Харьковщины, сообщает «Мост-Харьков».

«Харьковская область является второй в стране по количеству собираемых налогов, и выполняя в этом отношении план на 100%, мы хотим быть лидерами по возмещению НДС нашим предприятиям, которые имеют на это право. Это и авиационный завод, и завод имени Малышева, и «Электротяжмаш», и ряд других предприятий, которые сегодня страдают от отсутствия оборотных средств», – сказал Добкин.

При этом он отметил, что вопрос денег будет не единственным на встрече с Президентом.

«Еще есть ряд вопросов, которые мы хотим обсудить с Президентом. Я не хочу забегать вперед, но у нас будет очень интересное предложение, которое буду озвучивать и я, и наше подрастающее поколение. Я уверен, что оно Президента заинтересует», – сообщил Харьковский губернатор.

Напомним, визит Президента Украины Виктора Януковича в Харьков запланирован на 15 февраля.