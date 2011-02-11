Джарты будет разбираться с двумя организациями «регионов» в Крыму

Председатель Совмина Крыма, глава Крымской организации Партии регионов Василий Джарты считает, что во время его отсутствия по болезни партийная организация работала хорошо, за исключением местных организаций в Джанкое и Ленинском районе, передает «е-Крым».

«Подавляющее большинство местных организаций не меняли курс, не занимались интригами, а направляли все свои силы на выстраивание работы по главным направлениям - по работе с соцдоговорами и выполнению наказов избирателей, по обучению партактива партийному строительству», - сказал Джарты.

По его словам, Ленинская организация не исполняла своих непосредственных обязанностей.

«Я уже дал поручение контрольной комиссии с выездом на место изучить работу Ленинской организации, результаты проверки мы рассмотрим на Совете Крымской организации, члены Совета выработают решения, в том числе и кадровые, и вынесут их на следующую партийную конференцию», - подчеркнул премьер АРК.

Джарты также остался недовольным работой руководства Джанкойской организации партии, которому не удалось организовать работу общественных приемных.