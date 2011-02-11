Янукович заявил, что не хочет быть «шлеппером»

Нынешняя власть не должна превращаться в «шлепперов», как этом было с властью предыдущей. Об этом, выступая на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам, заявил Президент Украины Виктор Янукович, пишет УНИАН.

В частности Президент заявил о необходимости реалистично планировать проекты развития региона и о потребности затянуть туже пояса. Чиновникам глава государства приказал «не быть шлепперами, как предыдущая власть».

«Чтоб когда мы планируем что-то или говорим, главное - чтоб мы шлепперами не стали, как кое-кто из наших предшественников», - сказал Янукович, и спросил присутствовавших, согласны они с ним, или нет.

В то же время он не уточнил, кого именно он имел в виду из украинских политических деятелей.

Большинство присутствовавших на заседании чиновников встретили словесный пассаж главы государства тихим смехом, думая, что Президент неизвестным словом подчеркнул популизм предыдущей власти.

Однако, как потом выяснили местные журналисты, заглянув в словарь криминального сленга, у произнесенного первым лицом Украины слова есть четкое понятие - слово «шлеппер» в криминальной среде означает «вагонный вор».

В то же время это был не единственный публичный «прокол» Виктора Януковича на Херсонцине. Так, на пресс-конференции для местных журналистов Президент, характеризуя свои впечатления от посещения докостротельного завода «Паллада» подчеркнул, что предприятие в сложной конкурентной борьбе выиграло тендер по строительству крупнейшего дока для Беларуси. Однако он явно оговорился, так как ранее сообщалось, что док грузоподъемностью 23,5 тыс. тонн строится ХГЗ «Паллада» для Болгарии. А Беларусь является страной, не имеющей выхода к морю.