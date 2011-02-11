За год можно было и горы свернуть - Кучма о сотрудничестве с Россией

Экс-президент Украины Леонид Кучма критикует нынешнею власть за отсутствие серьезных проектов с Россией.

Об этом он сказал в ходе сегодняшнего восьмого заседания украино-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской евразийской интеграции», сообщает Украинская правда.

«Нынешнюю власть нельзя упрекнуть в нежелании иметь стратегические отношения с Россией. Но за год... можно было горы сдвинуть, однако мы сегодня не можем сказать ни об одном проекте, который бы появился за это время, кроме протокола о намерении», - считает Кучма.