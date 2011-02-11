В этом году админреформа придет в регионы - Минюст

В 2011 году, в рамках административной реформы начнется реформа территориальных органов исполнительной власти и местных государственных администраций. Об этом журналистам сообщил министр юстиции Александр Лавринович, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минюста.

Лавринович отметил, что на сегодняшний день завершен процесс разработки индивидуальных положений о министерствах и центральных органах исполнительной власти. После утверждения положений будут окончательно определены направления деятельности и урегулированы функции указанных органов. Соответственно, будет выяснено, на каком уровне есть необходимость в существовании территориальных органов отдельного ведомства, а на котором состоится передача функций местным администрациям.

При этом министр отметил, что речь идет не о сугубо арифметическом сокращении численности государственных служащих и не об отдельных министерствах и их службах.

«Это слишком упрощенный подход, который демонстрирует полное отсутствие понимания, что такое управление», - отметил он.

По словам Лавриновича, речь идет об общем подходе, как оптимизировать функции органов исполнительной власти. Общее количество госслужащих будет меньше, но в определенных органах власти численность может и увеличится, появятся новые органы власти.

Министр сообщил, что на сегодняшний день численность государственных служащих в стране составляет около 300 тысяч. А вместе с теми служащими, которые работают в системе Министерства внутренних дел и Налоговой службы, - около 370 тысяч. В органах местного самоуправления работают еще около 100 тысяч служащих.

При этом, по словам Министра, несколько десятков тысяч из перечисленного количества государственных служащих никогда не имели функций и задач государственной службы.