На следующей неделе Жилищный кодекс снимут с рассмотрения - Литвин

Жилищный кодекс будет снят с рассмотрения на следующей пленарной неделе парламента. Об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил спикер Владимир Литвин, передает РБК-Украина.

«Я исхожу из того, что ВР Украины примет решение на следующей неделе о снятии с рассмотрения Жилищного кодекса, чтобы не было оснований для возмущения на ровном месте ... для того, чтобы была придирчивой работа в этом плане тех, кто имеет отношение к этой инициативе. Это касается и Трудового кодекса. Я думаю, что мы изменим причину для противостояний по крайней мере по двум вопросам» - сказал Литвин.

По его словам, необходимо поручить профильным комитетам и провести открытые слушания по поводу данного вопроса.