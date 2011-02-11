Литвин доволен деятельностью Гузара

Спикер Верховной Рады Владимир Литвин дал высокую оценку деятельности кардинала Любомира Гузара, передает УНИАН.

«Это пример, как мне кажется, человека, который продолжает служить морали, духовности, веры, который демонстрирует, как должен осуществляться диалог между властью и церковью», - сказал Литвин.

«А то, что этот диалог нужен в интересах общества, в интересах людей - факт очевидный», - добавил он.

Напомним, накануне, 10 февраля, Папа Римский Бенедикт XVI принял отставку главы УГКЦ кардинала Гузара.