В зоне свободной торговли Украине делать нечего - Кучма

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что Евросоюз предлагает Украине неприемлемые условия в ходе подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли.

Как передает УНИАН, об этом он заявил на сегодняшнем заседании украино-российского форума «Партнерство Украины и России в новых реалиях европейской и евразийской интеграции».

По его словам, режим свободной торговли не может быть установлен с изъятием из него отдельных групп товаров.

«Они нам предлагают больше 400 изъятий. О чем говорить, о какой свободной торговле? Если посмотреть перечень сельскохозяйственной продукции, то там такая тарифная политика, что нам там делать просто нечего. Мы часто бросаем в народ, что нам кто-то предлагает, ну а сути-то правды мы не говорим, к чему это приведет. Так что нам такая свободная торговля не нужна, когда мы будем раздеты полностью. Сюда (в Украину - Ред.) будет идти все и вся, а там (в ЕС - Ред.) рынок для нашей продукции закрыт», - сказал Кучма.

При этом он подчеркнул, что фактически закрытым для Украины может стать рынок сельскохозяйственной продукции, который для Украины чрезвычайно важен.

Как сообщалось, 10 февраля премьер Николай Азаров заявил, что подготовка и подписание соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом сдерживается тем, что со стороны ЕС выдвигается требование о введении квот на украинскую продукцию.