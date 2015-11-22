Литва не войдет ни в одну коалицию с участием РФ

Россия оккупирует территорию других стран и осуществляет в Грузии и Украине прямые военные действия.
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна не будет принимать участия в общей коалиции с Россией против группировки "Исламское государство", пока Москва осуществляет агрессивные действия против Украины и Грузии.
Об это она заявила журналистам после встречи с президентами Латвии и Эстонии, сообщает портал Delfi.
"Ни в каких новых коалициях, в которых участвует или хочет участвовать Россия (...), Литва участвовать не будет", — сказала Грибаускайте.
Президент сказала, что Россия "до сих пор оккупирует территорию других стран и осуществляет в другой стране, даже в двух — в Грузии и Украине, прямые военные действия".
Напомним, ранее Грибаускайте заявила, что Путин терроризирует своих соседей и никогда не остановится.