Патриаршее служение Гузара вышло за пределы церкви - Тимошенко

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко считает, что патриаршее служение кардинала Любомира Гузара вышло за пределы церкви.

Такое мнение она выразила в своем письме экс-главе УГКЦ, сообщили в пресс-службе политика.

«Ваше пастырское служение уже давно вышло за пределы церкви. Своим мудрым родительским словом Вы обращали украинцев к Господу, воспитывали в любви к Богу и Родине. Я знаю, как прислушивались к Вашим советам в непростые часы испытаний», - пишет Тимошенко.

Она также отметила, что с грустью узнала об отставке Гузара.

«Больше десяти лет Вы возглавляли УГКЦ, возрожденную после многих десятилетий гонений. Вы стали первым ее Предстоятелем, избранным после выхода церкви из подполья и утверждения независимости Украины», - сказала политик.

Напомним, вчера, 10 февраля, Папа Бенедикт XVI принял отречение патриарха Любомира с поста главы Украинской греко-католической церкви.